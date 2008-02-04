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Непомнящих Захар Артемович
Непомнящих Захар Артемович
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Место рождения
Усолье-Сибирское
, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Дата рождения
04.02.2008
Пол
Мужской
Отец
Непомнящих Артем Сергеевич
1981 г.р.
Мать
Непомнящих (Мишустина) Татьяна Александровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.2008
Отец:
Непомнящих Артем Сергеевич
Мать:
Непомнящих Татьяна Александровна
Усолье-Сибирское
, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
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