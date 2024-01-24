Рындюк (Ковальская) Екатерина Александровна
Место рожденияс. Клопотовцы Деражнянского р-на Хмельницкой обл.
Дата рождения07.03.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1930
с. Клопотовцы Деражнянского р-на Хмельницкой обл.
Рождение ребёнка
27.08.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рындюк Савва Евстафьевич
Шахта № 21 Ивановского р-на Луганской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно