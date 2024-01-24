Рындюк (Ковальская) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рындюк (Ковальская) Екатерина Александровна

Место рождения

с. Клопотовцы Деражнянского р-на Хмельницкой обл.

Дата рождения

07.03.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Клопотовцы Деражнянского р-на Хмельницкой обл.
Рождение ребёнка
27.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рындюк Савва Евстафьевич

Шахта № 21 Ивановского р-на Луганской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рындюк Савва Евстафьевич

Смерть
Неизвестно
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