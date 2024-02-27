Румянцев Дмитрий Лукьянов
Место рождения
Дата рождения09.05.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
09.05.1862 ст.
Отец: Лукьян Самоил
Мать: Анна М
Восприемники: д. Сивково Василий Иванов (г-жи Шупинской) д. Фирилова Павел Семенов и Лукея Мокеева (г-н Мусина-Пушкина)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Александра Христофоровна
Бракосочетание
13.01.1885 ст.
Жена: Александра Христофоровна
Поручители Жених: Иван Матвеев и Федор Андреев Невеста: Игнатий Карпов и Петр Сыглов (?) Возврат ему 22, ей 18
Рождение ребёнка
26.12.1885 ст.
Дочь: Румянцева Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Александра Христофоровна
Рождение ребёнка
1887
Рождение ребёнка
18.01.1892 ст.
Дочь: Румянцева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Александра Христофоровна
Восприемники Василий Иванов и Гимперия (?) Прокофьева
Рождение ребёнка
08.07.1894 ст.
Восприемник Иван Христофоров
Рождение ребёнка
22.08.1896 ст.
Выдано св-во 12.12.1944
Рождение ребёнка
21.03.1899 ст.
Сын: Румянцев Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Александра Христофоровна
Восприемник сын Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.07.1901 ст.
Сын: Румянцев Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Александра Христофоровна
Восприемник Николай Леонтьевич Царев Воинское звание - подполковник
Рождение ребёнка
03.01.1904 ст.
Дочь: Румянцева Аполлинария Дмитриевна
Мать ребёнка: Александра Христофоровна
Восприемник: дочь Дмитрия Мария
Смерть
Неизвестно