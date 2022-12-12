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Виноградов Павел Александрович

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Место рождения

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд

Дата рождения

1905

Дата смерти

16.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Виноградов Александр

Мать: Виноградова Александра

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Тогда - д. Абатурки, Ильинская-на-Кореге волость, Буйский уезд, Костромская губерния
Бракосочетание
29.01.1924

Жена: Виноградова Мария Андреевна

с. Шушкодом, Буйский район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.11.1924

Сын: Виноградов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Виноградова Мария Андреевна

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1928

Дочь: Шиханова Зоя Павловна

Мать ребёнка: Виноградова Мария Андреевна

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1931

Сын: Виноградов Анатолий Павлович

Мать ребёнка: Виноградова Мария Андреевна

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Мария Андреевна

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
21.03.1937

Дочь: Долина Александра Павловна

Мать ребёнка: Виноградова Мария Андреевна

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1939

Сын: Виноградов Владимир Павлович

Мать ребёнка: Виноградова Мария Андреевна

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1942

Сын: Виноградов Николай Павлович

Мать ребёнка: Виноградова Мария Андреевна

Абатурки, Ильинская на Кореге волость, Буйский уезд
Смерть
16.08.1943
Смоленская область
Причина смерти: На войне | Погиб в бою
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Ярцевский район, д. Петрово
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