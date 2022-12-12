Виноградов Павел Александрович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти16.08.1943
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
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Рождение
1905
Отец: Виноградов Александр
Мать: Виноградова Александра
Тогда - д. Абатурки, Ильинская-на-Кореге волость, Буйский уезд, Костромская губерния
Бракосочетание
29.01.1924
с. Шушкодом, Буйский район, Костромская область
Рождение ребёнка
11.11.1924
Сын: Виноградов Михаил Павлович
Мать ребёнка: Виноградова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
14.11.1928
Дочь: Шиханова Зоя Павловна
Мать ребёнка: Виноградова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
07.03.1931
Сын: Виноградов Анатолий Павлович
Мать ребёнка: Виноградова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
16.03.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
21.03.1937
Дочь: Долина Александра Павловна
Мать ребёнка: Виноградова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
03.03.1939
Сын: Виноградов Владимир Павлович
Мать ребёнка: Виноградова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
27.01.1942
Сын: Виноградов Николай Павлович
Мать ребёнка: Виноградова Мария Андреевна
Смерть
16.08.1943
Смоленская область
Причина смерти: На войне | Погиб в бою
Похороны
Неизвестно
Смоленская обл., Ярцевский район, д. Петрово