Харченко Василий Тихонович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти1945
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Харченко Тихон Иванович
Мать: Дарья Фёдоровна
Бракосочетание
1935
Жена: Евдокия Наумовна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Харченко Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Наумовна
Рождение ребёнка
1938
Мать ребёнка: Евдокия Наумовна
Орловка
Рождение ребёнка
21.11.1940
Дочь: Сорокина (кайль) Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Наумовна
с. Джанги-Пахта, Киргизская ССР
Смерть
1945
погиб на фронте