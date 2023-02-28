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Харченко Василий Тихонович

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Место рождения

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

1913

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Харченко Тихон Иванович

Мать: Дарья Фёдоровна

Романовка, Сальский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
1935

Жена: Евдокия Наумовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1936

Сын: Харченко Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Наумовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1938

Сын: Харченко Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Наумовна

Орловка
Рождение ребёнка
21.11.1940

Дочь: Сорокина (кайль) Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Наумовна

с. Джанги-Пахта, Киргизская ССР
Смерть
1945
погиб на фронте
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