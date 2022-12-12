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Евдоким Фомин

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Место рождения

Чуфарово, Майнский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Отец

Около 1731 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Жена

Около 1763 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Фома Кузьмин

Мать: Марфа Фёдорова

Чуфарово, Майнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Ксения Евдокимова

Мать ребёнка: Катерина Степанова

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Макар Евдокимов

Мать ребёнка: Катерина Степанова

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Евдокия Евдокимова

Мать ребёнка: Катерина Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Степанова

Смерть
1830
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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