Евдоким Фомин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: Фома Кузьмин
Мать: Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Ксения Евдокимова
Мать ребёнка: Катерина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Макар Евдокимов
Мать ребёнка: Катерина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Евдокия Евдокимова
Мать ребёнка: Катерина Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Степанова
Смерть
1830