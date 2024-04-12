Яблоков Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Яблоков Николай
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Яблокова Августа Николаевна
Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Анфимова
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Яблокова Манефа Николаевна
Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Анфимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Ярыгина