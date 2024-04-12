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Яблоков Николай Николаевич

Место рождения

Ярыгино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Яблоков Николай

Мать: не указана

Ярыгино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Яблокова Августа Николаевна

Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Анфимова

Ярыгино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Яблокова Манефа Николаевна

Мать ребёнка: Яблокова Екатерина Анфимова

Ярыгино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яблокова Екатерина Анфимова

Ярыгино, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год жил в Ярыгина
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