Владимирова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Женский

Отец

1857 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Агоподов Владимир

Мать: Стахеева Ольга

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