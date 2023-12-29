Селивонова (Бриткова) Параскевия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селивонова (Бриткова) Параскевия Прохоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

05.06.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Исходя из возраста, указанного в записях о смерти и браке.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
30.01.1872 ст.

Муж: Селивонов Марк Захариевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
24.07.1880 ст.

Дочь: Калиновская? (Селивонова) Анна Марковна

Отец ребёнка: Селивонов Марк Захариевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
11.08.1882 ст.

Дочь: (Селивонова) Васса Марковна

Отец ребёнка: Селивонов Марк Захариевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
08.01.1885 ст.

Дочь: (Селивонова) Домникия Марковна

Отец ребёнка: Селивонов Марк Захариевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
08.10.1888 ст.

Сын: Селивонов Яков Маркович

Отец ребёнка: Селивонов Марк Захариевич

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
06.02.1891 ст.

Сын: Селивонов Феодор Маркович

Отец ребёнка: Селивонов Марк Захариевич

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
05.06.1915 ст.
Кривоносовка, Сумська область
Причина смерти: от грыжи
Похороны
06.06.1915 ст.
Кривоносовка, Сумська область

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