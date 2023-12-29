Селивонова (Бриткова) Параскевия Прохоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти05.06.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Исходя из возраста, указанного в записях о смерти и браке.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
30.01.1872 ст.
Рождение ребёнка
24.07.1880 ст.
Дочь: Калиновская? (Селивонова) Анна Марковна
Отец ребёнка: Селивонов Марк Захариевич
Рождение ребёнка
11.08.1882 ст.
Дочь: (Селивонова) Васса Марковна
Отец ребёнка: Селивонов Марк Захариевич
Рождение ребёнка
08.01.1885 ст.
Дочь: (Селивонова) Домникия Марковна
Отец ребёнка: Селивонов Марк Захариевич
Рождение ребёнка
08.10.1888 ст.
Отец ребёнка: Селивонов Марк Захариевич
Рождение ребёнка
06.02.1891 ст.
Сын: Селивонов Феодор Маркович
Отец ребёнка: Селивонов Марк Захариевич
Смерть
05.06.1915 ст.
Причина смерти: от грыжи
Похороны
06.06.1915 ст.