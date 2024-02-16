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Маслова Тамара Ивановна
Маслова Тамара Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Теряев Иван Ксенофонтович
Мать
Теряева (Коробкова) Екатерина Яковлевна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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Биография
Биография
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Теряев Иван Ксенофонтович
Мать:
Теряева Екатерина Яковлевна
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