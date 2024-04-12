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Евдокия Николаева

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

25.02.1810

Дата смерти

После 1839

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1810

Отец: Николай Антонов

Мать: Анна Григорьева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Крещение
09.01.1837
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1837

Муж: Григорий Федоров

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка г-д Хлебникова, после 1829 г. Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Крещение
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г... Показать все
Смерть
После 1839
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
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