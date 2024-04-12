Евдокия Николаева
Место рождения
Дата рождения25.02.1810
Дата смертиПосле 1839
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1810
Отец: Николай Антонов
Мать: Анна Григорьева
Крещение
09.01.1837
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1837
Муж: Григорий Федоров
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Работа или профессия
Неизвестно
Крепостная крестьянка г-д Хлебникова, после 1829 г. Вейденгаммера
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Крещение
Неизвестно
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское) | ф.607, оп. 2, д.4 (1837-1843 Метрические Васильевского) | Метрическая книга ц. Рождества Богородицы с. Васильевского 1837-1843г.г... Показать все
Смерть
После 1839
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)