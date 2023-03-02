Коротченко Павел Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коротченко Филипп
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротченко Никита Павлович
Мать ребёнка: Коротченко Феодосия Ипатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Павловна
Мать ребёнка: Коротченко Феодосия Ипатьевна
Смерть
Неизвестно