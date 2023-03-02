Коротченко Павел Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротченко Павел Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

PK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коротченко Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротченко Никита Павлович

Мать ребёнка: Коротченко Феодосия Ипатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Павловна

Мать ребёнка: Коротченко Феодосия Ипатьевна

Смерть
Неизвестно
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