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Кудрявцева Нина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1937

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1937

Отец: Кудрявцев Семён Алексеевич

Мать: Торова Татьяна Васильевна

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