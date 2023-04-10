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Кудрявцева Нина Семеновна
Кудрявцева Нина Семеновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.06.1937
Пол
Женский
Отец
Кудрявцев Семён Алексеевич
1912 г.р.
Мать
Торова Татьяна Васильевна
1912 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1937
Отец:
Кудрявцев Семён Алексеевич
Мать:
Торова Татьяна Васильевна
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