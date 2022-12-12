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Лавренов Василий Никитич

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Место рождения

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: Лавренов Никита Васильевич

Мать: Лавренова Ксения Семеновна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Около 1900

Жена: Лавренова Мария Емельяновна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1901 ст.

Сын: Лавренов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Лавренова Мария Емельяновна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.12.1903 ст.

Сын: Лавренов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Лавренова Мария Емельяновна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.06.1906 ст.

Сын: Лавренов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Лавренова Мария Емельяновна

Слутка, Иглинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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