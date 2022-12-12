Лавренов Василий Никитич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Бракосочетание
Около 1900
Рождение ребёнка
09.10.1901 ст.
Сын: Лавренов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Лавренова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
27.12.1903 ст.
Сын: Лавренов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Лавренова Мария Емельяновна
Рождение ребёнка
23.06.1906 ст.
Мать ребёнка: Лавренова Мария Емельяновна
Смерть
Неизвестно