Лысова Тюнина Светлана Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысова Тюнина Светлана Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1984

Отец: Лысов Сергей Фёдорович

Мать: Лысова Денисенко Татьяна Александровна

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