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Коркина (Козликина) Любовь Никитовна

Место рождения

Сухой Семенек, Измалковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

27.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1961

Отец: Козликин Никита Семенович

Мать: Козликина Ольга Степановна

Сухой Семенек, Измалковский муниципальный район, Липецкая область