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Коркина (Козликина) Любовь Никитовна
Коркина (Козликина) Любовь Никитовна
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Место рождения
Сухой Семенек
, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
Дата рождения
27.06.1961
Пол
Женский
Отец
Козликин Никита Семенович
1923 г.р.
Мать
Козликина Ольга Степановна
1918 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЕ
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Место
Комментарий
Рождение
27.06.1961
Отец:
Козликин Никита Семенович
Мать:
Козликина Ольга Степановна
Сухой Семенек
, Измалковский муниципальный район, Липецкая область
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