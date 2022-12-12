Х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Х

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1710 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1730

Муж: Афанасий Дмитриевич

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Дмитриевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Дмитриевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
1734

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Дмитриевич

Мисирёво, Клин, Московская область
Смерть
Неизвестно
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