Х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1730
Муж: Афанасий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1734
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно