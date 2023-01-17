Семенов Василий Семенович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: Семенов Семен Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1826
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Семенова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
20.06.1827
Дочь: Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Семенова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
21.10.1828
Сын: Семенов Степан Васильевич
Мать ребёнка: Семенова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
05.01.1829
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Семенова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
03.04.1833
Мать ребёнка: Семенова Агафья Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1835
Сын: Семенов Филипп Васильевич
Мать ребёнка: Семенова Агафья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Семенова Агафья Петровна
Смерть
Неизвестно