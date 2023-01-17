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Семенов Василий Семенович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Семенов Семен Михайлович

Мать: не указана

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.02.1826

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Семенова Агафья Петровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1827

Дочь: Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Семенова Агафья Петровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.10.1828

Сын: Семенов Степан Васильевич

Мать ребёнка: Семенова Агафья Петровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.01.1829

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Семенова Агафья Петровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.04.1833

Сын: Семенов Антип Васильевич

Мать ребёнка: Семенова Агафья Петровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1835

Сын: Семенов Филипп Васильевич

Мать ребёнка: Семенова Агафья Петровна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Агафья Петровна

Смерть
Неизвестно
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