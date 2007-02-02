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Мирошниченко Анастасия Сергеевна
Мирошниченко Анастасия Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.02.2007
Пол
Женский
Отец
Мирошниченко Сергей Валерьевич
1986 г.р.
Мать
Марина
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.2007
Отец:
Мирошниченко Сергей Валерьевич
Мать:
Марина
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