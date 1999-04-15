Иванов Георгий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Георгий Степанович

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

06.09.1933

Дата смерти

15.04.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1933

Отец: Иванов Степан Иванович

Мать: Иванова Анна Александровна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
15.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1959

Дочь: Шульга Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1961 или 1966

Сын: Иванов Геннадий Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.04.1999
65 лет
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