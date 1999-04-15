Иванов Георгий Степанович
Место рождения
Дата рождения06.09.1933
Дата смерти15.04.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1933
Отец: Иванов Степан Иванович
Рождение ребёнка
15.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1959
Дочь: Шульга Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1961 или 1966
Сын: Иванов Геннадий Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.04.1999
65 лет