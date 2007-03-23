Скороход (Бохан) Эмма Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скороход (Бохан) Эмма Григорьевна

Место рождения

Шира, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия

Дата рождения

15.05.1935

Дата смерти

23.03.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

AI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1935

Отец: Бохан Григорий Иванович

Мать: Качесова Александра

Шира, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скороход Владимир Андреевич

Смерть
23.03.2007
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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