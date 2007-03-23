Скороход (Бохан) Эмма Григорьевна
Место рождения
Дата рождения15.05.1935
Дата смерти23.03.2007
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1935
Отец: Бохан Григорий Иванович
Мать: Качесова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скороход Владимир Андреевич
Смерть
23.03.2007
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область