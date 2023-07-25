Колпакова (Короткая) Анна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпакова (Короткая) Анна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1974

Отец: Колпаков Валерий Васильевич

Мать: (Колпакова) Людмила Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Короткий Руслан Дмитриевич

Отец ребёнка: Короткий Дмитрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Короткий Дмитрий Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
16.10.1997

Дочь: (Короткая) Вероника Дмитриевна

Отец ребёнка: Короткий Дмитрий Николаевич

Находка, Находкинский, Приморский край

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