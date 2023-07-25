Колпакова (Короткая) Анна Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1974
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1974
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Короткий Руслан Дмитриевич
Отец ребёнка: Короткий Дмитрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
16.10.1997
Дочь: (Короткая) Вероника Дмитриевна
Отец ребёнка: Короткий Дмитрий Николаевич
Находка, Находкинский, Приморский край