Пленкова -- Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1886
Сын: Пленков Михаил Александрович
Отец ребёнка: Пленков Александр
в Кирзе с 1912 из Вятской переехал в Томскую в 1909
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Пленкова мар Александровна
Отец ребёнка: Пленков Александр
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Пленкова Надежда Александровна
Отец ребёнка: Пленков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пленков Александр
Смерть
Неизвестно