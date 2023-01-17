Томашук Всеволод Дионисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томашук Всеволод Дионисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Томашук Дионисий Михайлович

Мать: Ветрова Анфиса Антоновна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Томашук Ирина Всеволодовна

Мать ребёнка: Осипова Людмила Владимировна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Томашук Наталья Всеволодовна

Мать ребёнка: Осипова Людмила Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Людмила Владимировна

Смерть
1986
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