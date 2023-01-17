Томашук Всеволод Дионисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1986
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Томашук Ирина Всеволодовна
Мать ребёнка: Осипова Людмила Владимировна
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томашук Наталья Всеволодовна
Мать ребёнка: Осипова Людмила Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986