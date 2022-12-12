Ларькова (Пальчикова) Домна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения04.01.1865
Дата смерти1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1865
Рождение ребёнка
08.12.1894
Дочь: Ниточкина Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Ларьков Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Денисова Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Ларьков Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
05.02.1897
Сын: Ларьков (larkov) Федор (Fedor Stepanovich)
Отец ребёнка: Ларьков Степан Матвеевич
Рождение ребёнка
02.02.1900
Дочь: Краева Мария Степановна
Отец ребёнка: Ларьков Степан Матвеевич
Смерть
1939