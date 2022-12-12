Ларькова (Пальчикова) Домна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларькова (Пальчикова) Домна Яковлевна

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Место рождения

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

04.01.1865

Дата смерти

1939

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1865

Отец: Пальчиков Яков Максимов

Мать: Пальчикова Агафья Николаева

Юрово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
08.12.1894

Дочь: Ниточкина Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Ларьков Степан Матвеевич

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Денисова Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Ларьков Степан Матвеевич

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
05.02.1897

Сын: Ларьков (larkov) Федор (Fedor Stepanovich)

Отец ребёнка: Ларьков Степан Матвеевич

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.02.1900

Дочь: Краева Мария Степановна

Отец ребёнка: Ларьков Степан Матвеевич

Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
1939
Кузнецово, Раменский муниципальный район, Московская область
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