Григорьев Валентин Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Валентин Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1936

Дата смерти

29.12.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Людмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Григорьева Людмила Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Сергей Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Сергей Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.12.2005
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