Григорьев Валентин Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1936
Дата смерти29.12.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева Людмила Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Григорьева Людмила Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Сергей Валентинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Сергей Валентинович
Смерть
29.12.2005