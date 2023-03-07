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Волхонский Михей Михайлов

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Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

07.08.1845

Дата смерти

18.05.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1845

Отец: Волхонский Михаил Лазарев

Мать: Наталья Дмитриева

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Захарий Михеев

Мать ребёнка: Наталья Козмина

Рождение ребёнка
07.09.1874

Сын: Никита Михеев

Мать ребёнка: Наталья Козмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.05.1876

Сын: Федор Михеев

Мать ребёнка: Наталья Козмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.09.1877

Дочь: Марфа Михеева

Мать ребёнка: Наталья Козмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.09.1880

Дочь: Иустиния Михеева

Мать ребёнка: Наталья Козмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.07.1886

Дочь: Мария Михеева

Мать ребёнка: Наталья Козмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.09.1891

Сын: Волхонский Захарий Михеев

Мать ребёнка: Наталья Козмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волхонский Егор Михеев

Мать ребёнка: Наталья Козмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Козмина

Смерть
18.05.1914
Причина смерти: от старческой немощи
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