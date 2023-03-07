Волхонский Михей Михайлов
Место рождения
Дата рождения07.08.1845
Дата смерти18.05.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1845
Отец: Волхонский Михаил Лазарев
Мать: Наталья Дмитриева
Рождение ребёнка
1871
Сын: Захарий Михеев
Мать ребёнка: Наталья Козмина
Рождение ребёнка
07.09.1874
Сын: Никита Михеев
Мать ребёнка: Наталья Козмина
Рождение ребёнка
10.05.1876
Сын: Федор Михеев
Мать ребёнка: Наталья Козмина
Рождение ребёнка
01.09.1877
Дочь: Марфа Михеева
Мать ребёнка: Наталья Козмина
Рождение ребёнка
21.09.1880
Дочь: Иустиния Михеева
Мать ребёнка: Наталья Козмина
Рождение ребёнка
21.07.1886
Дочь: Мария Михеева
Мать ребёнка: Наталья Козмина
Рождение ребёнка
02.09.1891
Сын: Волхонский Захарий Михеев
Мать ребёнка: Наталья Козмина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Наталья Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Козмина
Смерть
18.05.1914
Причина смерти: от старческой немощи