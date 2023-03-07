Солодянкин Исак Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Рождение ребёнка
Около 1791
Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Анастасия Исакова
Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
08.10.1796 ст.
Сын: Солодянкин Алексей Исаков
Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1801
Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Стефанида Исакова
Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Дарья Исакова
Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Матрона Исакова
Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812