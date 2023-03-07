Солодянкин Исак Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкин Исак Григорьев

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Место рождения

Кобелевской

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: Солодянкин Григорий Дорофеев

Мать: Солодянкина Устинья Петрова

Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Солодянкин Назар Исаков

Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Анастасия Исакова

Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
08.10.1796 ст.

Сын: Солодянкин Алексей Исаков

Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Солодянкин Андрей Исаков

Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Стефанида Исакова

Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Дарья Исакова

Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Матрона Исакова

Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Тимофеева

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Солодянкин Матвей Исаков

Мать ребёнка: Солодянкина Агафья Тимофеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Агафья Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812
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