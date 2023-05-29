Ковальчук Марфа Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти22.01.1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Ковальчук Онисим Васильев
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Покрытка Безмужная Анна Онисимова
Отец ребёнка: Ковальчук Онисим Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.01.1860
Богатырка, Київська область