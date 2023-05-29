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Ковальчук Марфа Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

22.01.1860

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Сын: Ковальчук Федот Онисимов

Отец ребёнка: Ковальчук Онисим Васильев

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Покрытка Безмужная Анна Онисимова

Отец ребёнка: Ковальчук Онисим Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальчук Онисим Васильев

Смерть
22.01.1860
Богатырка, Київська область
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