Манешкин Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМанешкин Пётр

Манешкин Пётр

avatar

Место рождения

поселок Моховой, Дивеевского района, Нижегородской области

Дата рождения

1918

Дата смерти

15.01.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

поселок Моховой, Дивеевского района, Нижегородской области
Смерть
15.01.1942
У деревни Высочки, Лычковского района, Ленинградской области
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Захоронен на дивизионном кладбище у деревни Охта, Ленинградской области.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close