Манешкин Пётр
Место рожденияпоселок Моховой, Дивеевского района, Нижегородской области
Дата рождения1918
Дата смерти15.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
поселок Моховой, Дивеевского района, Нижегородской области
Смерть
15.01.1942
У деревни Высочки, Лычковского района, Ленинградской области
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Захоронен на дивизионном кладбище у деревни Охта, Ленинградской области.