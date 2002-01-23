Пермякова Наталия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермякова Наталия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.05.1955

Сын: Пермяков Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Пермяков Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пермяков Александр Леонидович

Отец ребёнка: Пермяков Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пермяков Николай Леонидович

Отец ребёнка: Пермяков Леонид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пермякова Зинаида Леонидовна

Отец ребёнка: Пермяков Леонид

Смерть
Неизвестно
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