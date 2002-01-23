Пермякова Наталия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.05.1955
Сын: Пермяков Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Пермяков Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пермяков Александр Леонидович
Отец ребёнка: Пермяков Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пермяков Николай Леонидович
Отец ребёнка: Пермяков Леонид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пермякова Зинаида Леонидовна
Отец ребёнка: Пермяков Леонид
Смерть
Неизвестно