Соколов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1954
Мать ребёнка: Соколова Муза Николаевна
Рождение ребёнка
29.10.1961
Мать ребёнка: Соколова Муза Николаевна
Усть-Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
09.10.1966
Мать ребёнка: Соколова Муза Николаевна
Джида, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно