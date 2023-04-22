Соколов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1954

Сын: Соколов Алексей Петрович

Мать ребёнка: Соколова Муза Николаевна

Рождение ребёнка
29.10.1961

Сын: Соколов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Соколова Муза Николаевна

Усть-Кяхта, Кяхтинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
09.10.1966

Сын: Соколов Василий Петрович

Мать ребёнка: Соколова Муза Николаевна

Джида, Джидинский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно
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