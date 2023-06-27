Агафонников Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения01.09.1876
Дата смерти05.11.1937
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1876
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Агафонникова Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Агафонникова (Фёдорова) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Агафонников Герман Николаевич
Мать ребёнка: Агафонникова (Фёдорова) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Агафонников Серафим Николаевич
Мать ребёнка: Агафонникова (Фёдорова) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Агафонников Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Агафонникова (Фёдорова) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Агафонникова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Агафонникова (Фёдорова) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Агафонников Николай Николаевич
Мать ребёнка: Агафонникова (Фёдорова) Нина Васильевна
Смерть
05.11.1937