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Агафонников Николай Владимирович

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Место рождения

Лекма, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

01.09.1876

Дата смерти

05.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1876

Отец: Агафонников Владимир Яковлевич

Мать: Агафонникова (Тронина) Мария Андреевна

Лекма, Слободской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафонникова (Фёдорова) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Агафонникова Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Агафонникова (Фёдорова) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Агафонников Герман Николаевич

Мать ребёнка: Агафонникова (Фёдорова) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Агафонников Серафим Николаевич

Мать ребёнка: Агафонникова (Фёдорова) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Агафонников Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Агафонникова (Фёдорова) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Агафонникова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Агафонникова (Фёдорова) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Агафонников Николай Николаевич

Мать ребёнка: Агафонникова (Фёдорова) Нина Васильевна

Смерть
05.11.1937

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