Якубовский Рафал Мухаремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якубовский Рафал Мухаремович

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Место рождения

Видзы, Браславский район, Витебская область

Дата рождения

1871 или 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 или 1889

Отец: Якубовский Мухарем (Михаил) Амуратович

Мать: не указана

Видзы, Браславский район, Витебская область
Место жительства
1935
Поставы, Поставский район, Витебская область
480-1-178 Список избирателей избирательного участка № 1, Поставской гмины, Поставского повета по 48 округу (г. Поставы) 567 Jakubowski Rofał 1871 robot. Wilenska od wrodzin
Место жительства
1938
Поставы, Поставский район, Витебская область
Архив Молодечно 481-1-182 Список избирателей избирательного участка № 10, Дуниловичской гмины, Поставского повета, округ № 48 (1938 r.) 1734 Jakubowski Rofał 1889 robotnik. ul.Wilenska od wrodzin
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубовская Азыма Рафаловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Поставы, Поставский район, Витебская область
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