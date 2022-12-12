Якубовский Рафал Мухаремович
Место рождения
Дата рождения1871 или 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871 или 1889
Отец: Якубовский Мухарем (Михаил) Амуратович
Мать: не указана
Место жительства
1935
480-1-178 Список избирателей избирательного участка № 1, Поставской гмины, Поставского повета по 48 округу (г. Поставы) 567 Jakubowski Rofał 1871 robot. Wilenska od wrodzin
Место жительства
1938
Архив Молодечно 481-1-182 Список избирателей избирательного участка № 10, Дуниловичской гмины, Поставского повета, округ № 48 (1938 r.) 1734 Jakubowski Rofał 1889 robotnik. ul.Wilenska od wrodzin
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубовская Азыма Рафаловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно