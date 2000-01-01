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Аленин Митрофан Тимофеевич

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Место рождения

Хутор Ястребовка, Орловская губернии

Дата рождения

30.06.1844

Дата смерти

21.07.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1844

Отец: Аленин Тимофей Иванович

Мать: Оленина Наталья Силверстовна

Хутор Ястребовка, Орловская губернии
Рождение ребёнка
1861

Сын: Аленин Петр Митрофанович

Мать ребёнка: Аленина Параскева Спиридоновна

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
05.11.1867

Жена: Аленина Параскева Спиридоновна

село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
22.03.1872

Сын: Аленин Яков Митрофанович

Мать ребёнка: Аленина Параскева Спиридоновна

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1873

Дочь: Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Аленина Параскева Спиридоновна

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1875

Дочь: Ольга Митрофановна

Мать ребёнка: Аленина Параскева Спиридоновна

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1878

Дочь: Акилина Митрофановна

Мать ребёнка: Аленина Параскева Спиридоновна

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1882

Сын: Оленин Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Аленина Параскева Спиридоновна

Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аленина Параскева Спиридоновна

Смерть
21.07.1891
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
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