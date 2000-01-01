Аленин Митрофан Тимофеевич
Место рожденияХутор Ястребовка, Орловская губернии
Дата рождения30.06.1844
Дата смерти21.07.1891
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1844
Хутор Ястребовка, Орловская губернии
Рождение ребёнка
1861
Мать ребёнка: Аленина Параскева Спиридоновна
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
05.11.1867
село Паниковец Елецкого уезда Орловской губернии
Рождение ребёнка
22.03.1872
Мать ребёнка: Аленина Параскева Спиридоновна
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
10.07.1873
Дочь: Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Аленина Параскева Спиридоновна
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1875
Дочь: Ольга Митрофановна
Мать ребёнка: Аленина Параскева Спиридоновна
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1878
Дочь: Акилина Митрофановна
Мать ребёнка: Аленина Параскева Спиридоновна
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
05.01.1882
Мать ребёнка: Аленина Параскева Спиридоновна
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.1891
Деревня Локтевой, Елецкий уезд, Орловская губерния