Маремьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Агафья Петровна
Отец ребёнка: Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Анисья Петровна
Отец ребёнка: Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Петр Кузьмич
Рождение ребёнка
1816
Сын: Федор Петрович
Отец ребёнка: Петр Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Кузьмич
Смерть
Неизвестно