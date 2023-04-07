Маремьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маремьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Агафья Петровна

Отец ребёнка: Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Анисья Петровна

Отец ребёнка: Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Кутенев Степан Петрович

Отец ребёнка: Петр Кузьмич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Федор Петрович

Отец ребёнка: Петр Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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