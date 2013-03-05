Зайцева (Родионова) Маргарита Антонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1946
Дата смерти05.03.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1946
Рождение ребёнка
08.10.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Иван Константинович
Рождение ребёнка
12.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайцев Иван Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.2013
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область