Зайцева (Родионова) Маргарита Антонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Родионова) Маргарита Антонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1946

Дата смерти

05.03.2013

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1946

Отец: Родионов Антонид Иванович

Мать: Родионова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
08.10.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Иван Константинович

Рождение ребёнка
12.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайцев Иван Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Иван Константинович

Смерть
05.03.2013
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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