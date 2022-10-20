Часова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Часов Иван Ефимович
Мать: Корнилова Анисия
Рождение ребёнка
14.11.1958
Дочь: Илющенко Галина Михайловна
Отец ребёнка: Илюшенко Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илющенко Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Илюшенко Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илюшенко Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Илюшенко Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно