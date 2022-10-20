Часова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Часов Иван Ефимович

Мать: Корнилова Анисия

Рождение ребёнка
14.11.1958

Дочь: Илющенко Галина Михайловна

Отец ребёнка: Илюшенко Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илющенко Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Илюшенко Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюшенко Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илюшенко Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илюшенко Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Илюшенко Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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