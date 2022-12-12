Сахарцова Васса Силантьевна
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти18.02.1846 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Дарья Михайловна
Отец ребёнка: Сахарцов Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Сахарцов Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Сахарцов Михаил Никитич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Сахарцов Герасим Михайлович
Отец ребёнка: Сахарцов Михаил Никитич
Отдан в рекруты в 1846
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1846 ст.
ф.203-оп.745-д.1713 734об-735 от чахотки