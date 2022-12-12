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Сахарцова Васса Силантьевна

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Место рождения

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1791

Дата смерти

18.02.1846 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкое-Лыково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Дарья Михайловна

Отец ребёнка: Сахарцов Михаил Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1816

Сын: Сахарцов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Сахарцов Михаил Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1820

Сын: Сахарцов Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Сахарцов Михаил Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Рождение ребёнка
1826

Сын: Сахарцов Герасим Михайлович

Отец ребёнка: Сахарцов Михаил Никитич

Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Отдан в рекруты в 1846
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахарцов Михаил Никитич

Смерть
18.02.1846 ст.
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
ф.203-оп.745-д.1713 734об-735 от чахотки
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