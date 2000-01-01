Болатова (Ахтямова) Зайнаб
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахтямов Ахметжан
Мать: Фатима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Булатов Гумар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Менливай
Отец ребёнка: Булатов Гумар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаузия
Отец ребёнка: Булатов Гумар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сания
Отец ребёнка: Булатов Гумар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салима
Отец ребёнка: Булатов Гумар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булатов Гумар
Смерть
Неизвестно