Болатова (Ахтямова) Зайнаб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болатова (Ахтямова) Зайнаб

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахтямов Ахметжан

Мать: Фатима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Булатов Гумар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Менливай

Отец ребёнка: Булатов Гумар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаузия

Отец ребёнка: Булатов Гумар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сания

Отец ребёнка: Булатов Гумар

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салима

Отец ребёнка: Булатов Гумар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Гумар

Смерть
Неизвестно
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