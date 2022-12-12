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Амельян Ярмолаев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Ярмола Радионов

Мать: Настасья Григорьева

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Настасья Амельянова

Мать ребёнка: Агафья Гаврилова

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Аксинья Амельянова

Мать ребёнка: Агафья Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Гаврилова

Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно
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