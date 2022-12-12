Амельян Ярмолаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Ярмола Радионов
Мать: Настасья Григорьева
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Настасья Амельянова
Мать ребёнка: Агафья Гаврилова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Аксинья Амельянова
Мать ребёнка: Агафья Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Гаврилова
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно