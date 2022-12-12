Никулина (Маслихова) Анна Аникандровна
Место рождения
Дата рождения08.04.1880
Дата смерти16.03.1969
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1880
д.Плоское в то время была на территории Землянского уезда Воронежской губернии
Рождение ребёнка
05.06.1908 ст.
Дочь: Ишкова Мария Никитична (Никитовна)
Отец ребёнка: Никулин Никита
д.Плоское (Плоская) в то время относилась к Землянскому уезду Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Никулин Никита
с.Плоское, Землянский уезд, Воронежская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никулин Никита
Смерть
16.03.1969
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Орехово Касторенского района Курской области