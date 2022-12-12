Никулина (Маслихова) Анна Аникандровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Маслихова) Анна Аникандровна

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Место рождения

Плоское, Касторенский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

08.04.1880

Дата смерти

16.03.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1880

Отец: Маслихов Аникандр (Никандр) Егорович

Мать: Маслихова Матрена

Плоское, Касторенский муниципальный район, Курская область
д.Плоское в то время была на территории Землянского уезда Воронежской губернии
Рождение ребёнка
05.06.1908 ст.

Дочь: Ишкова Мария Никитична (Никитовна)

Отец ребёнка: Никулин Никита

Плоское, Касторенский муниципальный район, Курская область
д.Плоское (Плоская) в то время относилась к Землянскому уезду Воронежской губернии.
Рождение ребёнка
1911

Сын: Никулин Михаил Никитич

Отец ребёнка: Никулин Никита

с.Плоское, Землянский уезд, Воронежская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Никита

Смерть
16.03.1969
Плоское, Касторенский муниципальный район, Курская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Орехово Касторенского района Курской области
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