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Фирсов Владимир Фёдорович

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Место рождения

Владивосток, Владивостокский, Приморский край

Дата рождения

18.08.1939

Дата смерти

16.08.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Рождение ребёнка
03.02.1960

Сын: Фирсов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Фирсова Раиса Васильевна

Лебединое, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
28.06.1962

Сын: Фирсов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Фирсова Раиса Васильевна

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
16.08.2016
Амгу, Тернейский муниципальный район, Приморский край
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