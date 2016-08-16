Фирсов Владимир Фёдорович
Место рождения
Дата рождения18.08.1939
Дата смерти16.08.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1960
Сын: Фирсов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Фирсова Раиса Васильевна
Лебединое, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
28.06.1962
Сын: Фирсов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Фирсова Раиса Васильевна
Смерть
16.08.2016
Амгу, Тернейский муниципальный район, Приморский край