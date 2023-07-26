Уразаева Гульчида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразаева Гульчида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1759 г.р.

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ягудин Габдулсаттар

Рождение ребёнка
1779

Сын: Абдулбакый

Отец ребёнка: Ягудин Габдулсаттар

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Фатима

Отец ребёнка: Ягудин Габдулсаттар

Рождение ребёнка
1783

Сын: Абдулнасыр

Отец ребёнка: Ягудин Габдулсаттар

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Насиха

Отец ребёнка: Ягудин Габдулсаттар

Рождение ребёнка
1786

Сын: Габдулгазиз

Отец ребёнка: Ягудин Габдулсаттар

Рождение ребёнка
1788

Сын: Ярмухаммет

Отец ребёнка: Ягудин Габдулсаттар

Смерть
Неизвестно

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