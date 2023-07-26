Уразаева Гульчида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ягудин Габдулсаттар
Рождение ребёнка
1779
Сын: Абдулбакый
Отец ребёнка: Ягудин Габдулсаттар
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Фатима
Отец ребёнка: Ягудин Габдулсаттар
Рождение ребёнка
1783
Сын: Абдулнасыр
Отец ребёнка: Ягудин Габдулсаттар
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Насиха
Отец ребёнка: Ягудин Габдулсаттар
Рождение ребёнка
1786
Сын: Габдулгазиз
Отец ребёнка: Ягудин Габдулсаттар
Рождение ребёнка
1788
Сын: Ярмухаммет
Отец ребёнка: Ягудин Габдулсаттар
Смерть
Неизвестно