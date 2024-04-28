Ковалева Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева Людмилла Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олейников Владислав Иванович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.02.1936
Сын: Ковалев Александр Андреевич
Отец ребёнка: Ковалев Андрей Иванович
Смерть
Неизвестно