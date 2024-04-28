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Ковалева Анна Ивановна

Место рождения

Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Михайловка, город Михайловка, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Людмилла Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалев Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олейников Владислав Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.02.1936

Сын: Ковалев Александр Андреевич

Отец ребёнка: Ковалев Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно

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