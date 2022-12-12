Бузунова Любовь Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бузунов Егор Федотович
Мать: Бузунова Анна Андреевна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: не указан
Работа или профессия
Неизвестно
работала в техникуме преподавателем, возила студентов в село Афанасьевское в совхоз на работы перед учебой
Смерть
Неизвестно
умерла молодой, по болезни