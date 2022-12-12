Бузунова Любовь Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузунова Любовь Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бузунов Егор Федотович

Мать: Бузунова Анна Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: не указан

Работа или профессия
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
работала в техникуме преподавателем, возила студентов в село Афанасьевское в совхоз на работы перед учебой
Смерть
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
умерла молодой, по болезни
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