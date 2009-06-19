Владимиров Юрий Иванович
Место рожденияВильва, Россия
Дата рождения14.09.1934
Дата смерти19.06.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.1960
Рождение ребёнка
14.08.1961
Рождение ребёнка
23.04.1965
Смерть
19.06.2009