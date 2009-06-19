Владимиров Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиров Юрий Иванович

Место рождения

Вильва, Россия

Дата рождения

14.09.1934

Дата смерти

19.06.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова (Тетерина) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
09.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Владимирова (Тетерина) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
14.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Владимирова (Тетерина) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
23.04.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Владимирова (Тетерина) Валентина Александровна

Смерть
19.06.2009

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