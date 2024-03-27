Сунятуллина (Арифуллина) Уммикамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сунятуллина (Арифуллина) Уммикамал

Место рождения

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1903

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Арифулла

Мать: не указана

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Ситдикова Нурсяня Ибрагимовна

Отец ребёнка: Сунятуллин Ибрагим

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1926

Сын: Суниятуллин Мясум

Отец ребёнка: Сунятуллин Ибрагим

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1928

Сын: Ибрагимов Мансур

Отец ребёнка: Сунятуллин Ибрагим

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Насимя

Отец ребёнка: Сунятуллин Ибрагим

д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Смерть
1993
Чембилей
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