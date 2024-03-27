Сунятуллина (Арифуллина) Уммикамал
Место рожденияд.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1903
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Арифулла
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Ситдикова Нурсяня Ибрагимовна
Отец ребёнка: Сунятуллин Ибрагим
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1926
Сын: Суниятуллин Мясум
Отец ребёнка: Сунятуллин Ибрагим
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
1928
Сын: Ибрагимов Мансур
Отец ребёнка: Сунятуллин Ибрагим
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Насимя
Отец ребёнка: Сунятуллин Ибрагим
д.Чембилей, Курмышского уезда, Симбирской губернии
Смерть
1993
Чембилей