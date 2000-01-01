Малахов Петр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Павел Анофриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Малахова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Малахова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Агафья Петровна
Мать ребёнка: Малахова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Малахова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Домна Петровна
Мать ребёнка: Малахова Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Агафья Ивановна
Смерть
Неизвестно