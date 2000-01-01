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Малахов Петр Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Павел Анофриев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Малахова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Малахов Яков Петрович

Мать ребёнка: Малахова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Агафья Петровна

Мать ребёнка: Малахова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Малахова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Домна Петровна

Мать ребёнка: Малахова Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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