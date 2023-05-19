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Черноусов Иван Васильев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1835 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.02.1857

Жена: Черноусова Александра Андреевна

Рождение ребёнка
10.12.1857

Сын: Черноусов Василий Иванович

Мать ребёнка: Черноусова Александра Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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