Черноусов Иван Васильев
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1857
Рождение ребёнка
10.12.1857
Сын: Черноусов Василий Иванович
Мать ребёнка: Черноусова Александра Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно